SV bekrefter at de går ut av regjeringskabalen

– Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang. Siden valget har vi jobbet hardt for en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klima- og naturkrisa, sier Audun Lysbakken.

Han påpeker at det hele tiden har vært klart at den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og helheten på klima og natur ville avgjøre om SV går i regjering.

– Det er fordi vi ser at helheten på disse områdene ville blitt for svak at vi nå går i opposisjon og kjemper for disse sakene i Stortinget, sier Lysbakken.

Går i opposisjon

Det er nå åpenbart at SV kan få til en bedre politikk for sine velgere i opposisjon enn ved å delta i regjering på premissene som er avklart i sonderingene, ifølge SV-lederen.

– Å akseptere disse ville innebære at vi ville skuffe folk som er opptatt av et kraftfullt taktskifte for klima, natur og rettferdig fordeling. Nå går SV i opposisjon, uten binding til den kommende Ap-ledede regjeringen, sier han.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har i fire dager vært samlet til intense samtaler om et mulig regjeringssamarbeid på Hurdalsjøen Hotell.

Mister flertallet

Med SV ute av prosessen ligger det an til en mindretallsregjering med Ap og Sp. De har til sammen 76 av Stortingets 169 mandater.

Partiet vil opptre konstruktivt hvis regjeringen søker flertall med oss, men vil da stå fritt til å ta opp alle saker, også de som det ikke har vært mulig å få gjennom i regjeringssonderingene, understreker Lysbakken.

– SV vil når som helst i fireårsperioden være åpen for å forhandle om dannelsen av en rødgrønn flertallsregjering, betingelsen vil være at det forhandles med blanke ark, sier han.

Møtte motstand i oljepolitikken

Lysbakken sier at felles front fra Ap og Sp i oljepolitikken er en hovedgrunn til at hans parti trekker seg fra sonderingene.

– Det er ingen hemmelighet at der møtte vi en situasjon der vi sto ganske alene, erkjente Lysbakken.

Men det finnes ikke ett punkt hvor det skar seg, sier han på spørsmål fra NTB.

– Det er helheten som er avgjørende. Men oljepolitikken, utslippskutt, naturvernspørsmål har vært viktig, men også skatt og ikke minst ønsket om å gjøre velferden profittfri, sier Lysbakken.

Innstilt på å være budsjettpartner for Støre

Lysbakken mener det er naturlig at en ny Støre-regjering kommer til SV for å forhandle om budsjett.

– Jeg mener det er naturlig at de kommer til oss for å forhandle budsjetter og mange andre viktige saker, sier Lysbakken etter at SV onsdag bestemte seg for å bryte sonderingene med Ap og Sp i Hurdal.

Lysbakken gjør det samtidig klart at SV vil gjøre alt partiet kan for å sikre at den nye regjeringen ikke kjører slalåm i Stortinget.

Ifølge Lysbakken blir nettopp budsjettforhandlingene viktige for å oppnå dette fordi det der kan bli mulig å lage koblinger til andre viktige politiske saker.

– For eksempel saker som vi ikke har vært i stand til å nå fram med i disse forhandlingene.