Drømmekveld i Hannibalbukta

Nyheter

Visste du at 27. september er «verdens gapahukdag»? Det visste ikke vi heller, fram til vi fikk en pressemelding fra rådgiver Hogne Frydenlund i Molde kommune om en spesiell begivenhet på Julneset mandag kveld klokka 18. Her var det veldig mange glade mennesker, det ble servert kake og det var stor stemning rundt leirbålet. Omtrent ingen var inne i selve grindhuset, i denne sammenhengen kalt gapahuk, for det var det overhodet ikke behov for med 18 deilige varmegrader og nydelig høstvær.