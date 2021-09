Dette sa dei om forslaget om å utsette reell barnehagedekning

Nyheter

– Vi er positive til at alle som treng det skal få barnehageplass, men meiner det er behov for å sette ein fot i bakken, kartlegge betre og greie ut konsekvensar. Det er for dristig å be om 15 mill. kr for å få til reell dekning utan. Det sa kommunalsjef for oppvekst, kultur og velferd, Ann-Mari Abelvik, da hovudutvalet hadde møte måndag ettermiddag.