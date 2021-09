Nyheter

705 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 705 koronasmittede i Norge. Det er 58 færre enn samme dag i forrige uke og fjerde dag på rad med fallende smittetall.

Fredag var 96 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire færre enn dagen før.

Huawei-topp løslatt i Canada

En utleveringsdomstol besluttet at Huawei-toppen Meng Wanzhou, som har sittet i husarrest i Canada i nærmere tre år, skal løslates. Hun er dermed fri til å forlate Canada og satte seg på et fly til Kina kort tid etter.

Samtidig ble to canadiere i Kina løslatt og er på vei hjem, opplyser statsminister Justin Trudeau. Forretningsmannen Michael Spavor og den tidligere diplomaten Michael Kovrig ble begge pågrepet i 2018, like tter at canadiske myndigheter pågrep Meng på grunn av en utleveringsbegjæring fra USA.

Ingen pågrepet etter mobilran i Oslo sentrum

En mann i 40-årene ble like før klokken 3 natt til lørdag truet med kniv og fraranet mobiltelefonen i Spikersuppa i Oslo sentrum. Politiet opplyser at de er på utkikk etter fem unge menn som stakk fra stedet til fots i retning Nationaltheatret og Slottet etter ranet.

– Ransofferet ble ikke fysisk skadd, men er preget etter å ha blitt truet med kniv. Vi leter etter fem unge menn, kanskje i starten av 20-årene, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Prins Andrew aksepterer at han er saksøkt for seksuelle overgrep

Storbritannias prins Andrew har godtatt at han har blitt saksøkt i USA for seksuelle overgrep, viser rettsdokumenter. Han hevdet først at søksmålet ikke ble forkynt for ham på korrekt vis, men hans advokat har kommet til enighet med anklager Virginia Guiffre om at varselet trådte i kraft fra 21. september.

Giuffre sier hun som 17-åring ble «lånt ut» til prinsen for sex av den amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein.

Mann alvorlig skadd i trafikkulykke i Østerdalen

En mann er alvorlig skadd i frontkollisjon mellom en personbil og en trailer på riksvei 3 ved Lonåsen i Tynset kommune i Østerdalen.

Politiet fikk melding om ulykken tre minutter etter midnatt natt til lørdag. Føreren av personbilen satt fastklemt, men ved 1.30-tiden opplyser politiet at han er fløyet i luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim. Mannen skal ifølge politiet ikke være livstruende skadd.