Sivert Røymo (17) var skolelei - så tok han et valg

Nyheter

Etter ungdomsskolen var 17-åringen lei av skole. Planen hadde lenge vært å bli byggleder, men tanken på å skulle begynne rett på studiespesialiserende, orket han ikke. Så kom han på noe lurt.

– Jeg valgte heller å gå via fagbrev, og så jobbe ett par år, og deretter gå teknisk fagskole, forklarer 17-åringen.

Med fremtidsplanene klare, begynte Røymo på Bygg- og anleggsteknikk ved Romsdal videregående. Ett år er allerede fullført, nå har han valgt å gå sitt siste år ved skolen på tømrer-linja, og fremtiden ser ikke ut til å bekymre den unge gutten.

– Når man søker på tømrerlinja er man nærmest sikret jobb, så lenge du fullfører. Så det er et stort marked for det, jeg kan holde meg aktiv, og det er kunnskap jeg kan ta med meg videre, sier eleven.

Kan ikke garantere plass til alle

17-åringen ser lyst på fremtiden, og Fredrik Klock som er daglig leder i opplæringskontoret for Bygg- og anleggsteknikk (Byggopp) i Møre og Romsdal, bekrefter at elevene innen bygg og anlegg er ettertraktet på arbeidsmarkedet.

– Ingenting tyder på at dette vil snu i nærmeste framtid, heller tvert imot, sier Klock.

Likevel kan han ikke garantere læreplass til alle, og forteller at det er noen elever som sliter med å få plass.

– Personer med svært mye udokumentert fravær er de som sliter mest med å få læreplass, men bedriftene er villige til å gi de fleste en sjanse. Det vil jo være opp til de potensielle lærlingene å vise seg tilliten verdig, forklarer den daglige lederen.

Videre sier han at det er tatt inn godt med lærlinger både i fjor og i år, og at de har kapasitet til enda flere.

Ekstra ettertraktet

– Det har ikke vært like lett å få elevene til å velge betongfag.

Avdelingslederen for Bygg- og Anleggsteknikk ved Romsdal videregående, Robert Andre Rishaug, snakker om hvilket løp de fleste elevene velger på Vg2. Rishaug sier at de fleste elevene deres har lyst å bli tømrere, og at de derfor velger det fremfor betongfag.

I år har Romsdal videregående en halv klasse med sju elever på betongfag, det vil derfor være lettere for dem å få lærlingeplass.

– De som velger betongfaget fremover vil nærmest være garantert læreplass, og eventuelt jobb fremover, sier daglig leder i Byggopp Fredrik Klock, men legger til at det også er behov for de som velger de andre løpene.

Slipper å bekymre seg

Sivert Røymo er en av elevene som har valgt den mest populære linja innen byggfag, nemlig tømring. Han er glad for at det blir behov for han når han blir ferdig.

– Det er stor etterspørsel etter tømrere, og generelt folk i tømrerbransjen. Når du ser på byggeplasser og sånn er det veldig mange utenlandske arbeidere som vi flyr inn fra Polen, Bosnia, Latvia, Romania, og så videre, fordi vi rett og slett ikke har nok tømrere, sier 17-åringen.

Er det motiverende å begynne på et studie når du vet det blir behov for deg?

– Det er veldig motiverende å være sikret jobb. At fremtiden din er trygg. Jeg slipper å bekymre meg for om jeg kommer til å ha en fast jobb, avslutter Røymo.