Garanterer for millionlån til rideklubben

Vedtaket var enstemmig. Det betyr at Molde og Hustadvika rideklubb – som er en sammenslåing av Fræna rideklubb og Molde rytterklubb – nå er et stort skritt nærmere å få realisert utvidelsen av anlegget på Syltesetra ved Fræneidet i Hustadvika kommune. I dag består anlegget av en stor hall, ridebane med nasjonale konkurransemål, klubblokale, tribune og dommerbod inne og ute. Klubben vil utvide med ny stall, ridehall og nye klubblokaler. Etter utbyggingen vil anlegget både gi muligheter for hestesport som breddeidrett fra seksårsalderen, og et tilbud til ryttere som ønsker å satse på ridning som toppidrett.