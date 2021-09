Fire nye smittetilfeller i Molde

Nyheter

Den ene er nærkontakt av en smittet bruker, mens den andre er helsepersonell. Smittesporing pågår fortsatt, skriver Molde kommune i en pressemelding mandag kveld.

Koronasmitte i hjemmetjenesten i Molde En ansatt og tre brukere i hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgsdistrikt er bekreftet smittet av korona.

Tidligere mandag opplyste Molde kommune at en uvaksinert medarbeider hadde smittet brukere av hjemmetjenesten. Så langt er seks personer smittet, og fem av disse er innbyggere i Molde kommune. To av de smittede er innlagt på sjukehus.

– Dette er svært beklagelig og vi ser alvorlig på hendelsen, uttaler kommuneoverlege Cato Innerdal i pressemeldinga.

Molde kommune skal nå kartlegge vaksinestatusen blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten, og arbeidsgiver vil heretter pålegge uvaksinerte og delvis vaksinerte å bruke munnbind og hansker når de yter helsehjelp. Kommunen viser til at vaksinering er et frivillig tilbud, og kommunene kan ikke pålegge ansatte å vaksinere seg.

De to siste tilfellene er koblet til et tidligere utbrudd og har ingen sammenheng med smittetilfellene i hjemmetjenesten. De satt allerede i karantene og det er ikke behov for ytterligere smittesporing.

Molde kommune har nå 37 registrerte tilfeller av korona så langt i september måned, og til sammen 200 tilfeller så langt i 2021.