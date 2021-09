Birk (22) er alltid i flytsonen i sin unike husbåtkatamaran

Nyheter

Søndag kveld la vi merke til det merkeligste av fartøy i gjestehavna utenfor Molde Fjordstuer. Hva i all verden er dette for noe? Det spørsmålet er det flere som har stilt seg, det ser vi også på Facebook. For å få svaret er det bare en ting å gjøre, nemlig å «banke på» døra og høre med den unge mannen som faktisk bor i katamaranen «Dijkstra». Han heter Birk Tjelmeland og hører heime i Bergens-traktene. Og synes det er kjekt at lokalavisa viser interesse.