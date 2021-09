Vil avvikle fritt skolevalg

Nyheter

Hustadvika kommune innførte i 2020 ordningen med at elever i grunnskolen som hovedregel skal få bytte skole etter eget ønske. Siden ordningen ble innført har kommunen mottatt og innvilget 36 søknader om skolebytte. I 10 av tilfellene er skolemiljøet årsaken til at eleven vil bytte. I 27 av tilfellene er det andre årsaker, som ønske om å opprettholde kontakten med venner, at familie eller hovedforesatt har flyttet, eller andre praktiske årsaker.