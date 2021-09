Klatreulykke på Skarfjellet i Sunndal – ukjent skadeomfang

Nyheter

Én person skal ha falt i en klatreulykke på Skarfjellet i Innerdalen, Sunndal. Personen skal ha falt på veg mot toppen. Det var to personer i turfølget, en mann og en dame. Det er mannen som skal ha falt i ulykka. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men begge er hentet ut med helikopter.

Operasjonsleder i politiet, Tove Anita Asp, bekrefter ovenfor Driva rundt kl. 19.00 at mannen er hentet ut av helikopter. Asp sier at kvinnen er uskadd og at hun blir ivaretatt av politiet.

Politiet vet foreløpig ikke hvor langt personen skal ha falt.

Redningshelikopter og luftambulanse på stedet

Redningshelikopter og luftambulanse var på stedet, meldte Politiet på Twitter klokka 17:23. Meldingen om ulykka kom klokka 16:15. Alpin redningsgruppe ble også varslet, melder Hovedredningssentralen på Twitter.

– Det ser ikke bra ut. Personen er trolig hardt skadd, sa operasjonsleder Tove Anita Asp ved Møre og Romsdal politidistrikt til NRK Møre og Romsdal tidligere i kveld.

Vitner varslet om ulykka

– Det var vitner som varslet oss om klatreulykka. Vi jobber med å få oversikt nå, sa Steinar Vatne, vakthavende redningsleder i HRS Sør-Norge til TV2 tidligere i kveld.

– Det var kvinnen som fikk ringt etter hjelp. Hun er hentet ut av luftambulansen, men er uskadd, sa Asp til NTB tidligere lørdag kveld.

De to personene er i 30-årene. Begge klatrerne er fra Norge, men ingen av dem fra Sunndal.

Oppdateres