Nå kontaktes personer som var på foredrag i Bjørnsonhuset

Hustadvika kommune melder fredag formiddag at det torsdag 16. september ble registrert et nytt smittetilfelle i Hustadvika kommune.

Den smitta er satt i isolasjon, og kommunen har gjennomført smittesporing.

Vedkommende har det etter forholdene bra, opplyser kommunen.

Kommuneoverlege Petter Aaberg Holen og kommunalsjef Jan Morten Grimstad Dale opplyser videre at de i forbindelse med smittesporing har fått opplysninger om at den smitta var på Bjørnsonhuset den 13. september på foredraget «Livet er et usikkert prosjekt» kl. 1800 – 2000, med foredragsholder Ingvard Wilhelmsen.

Kommunen har bedt arrangør om å sende ut SMS til aktuelle gjester med følgende tekst:

«Du er nærkontakt til en som er smittet av korona. Les nedenfor hva som gjelder deg:

Er du 12 år eller yngre:

Du må ta en test så snart som mulig, samt en test 3 dager etter den første testen.

Du bør ikke gå tilbake til en ordinær skolehverdag/barnehage før den første testen er besvart negativ. Slik testing gjøres kun på hverdager. Bestill testen på kommunens heimesider.

Er du 13 - 17 år (og uvaksinert):

Du må ta en test så snart som mulig, deretter en ny test 2 dager etter den første testen, og så en siste test 2 dager seinere. Du bør ikke gå tilbake til en ordinær skolehverdag/barnehage før den første testen er besvart negativ. Slik testing gjøres kun på hverdager. Bestill testen på kommunens heimesider.

Er du fullvaksinert:

for over 1 uke siden, eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, trenger du ikke være i smittekarantene, men test deg hvis du får symptomer.

Har du fått en dose:

og det har gått mellom tre og 15 uker siden du fikk dosen, får du unntak fra smittekarantene dersom du tester deg en gang mellom døgn 3 og 5 etter den siste nærkontakten med den smitta. Slik testing gjøres kun på hverdager. Bestill testen på kommunens heimesider.

Er du er uvaksinert:

eller fikk første dose for mindre enn 3 uker siden, må du være i karantene. Du skal teste deg 2 ganger. Første test tas så snart som mulig. Test 2 tas tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt med den smitta, og hvis denne er negativ, så er karantenen slutt, heter det i informasjonen fra kommunen.