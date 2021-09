Det praktfulle høstfjellet venter på deg

Nyheter

Fjellet foretar nå et spektakulært «draktbytte». Det går mye i rødgrønt akkurat nå, omtrent som i Stortingsvalget. Men det dreier også kraftig mot gult og oransje. Det er nå fra midten av september og ut oktober at det virkelig er en drøm å lufte kropp og sjel i fjellet. Og her i Romsdal er vi så heldige at vi har ekstremt mange valgmuligheter, med fjellturer både på kysten, i byen og lenger inn, der vi finner både høgfjellet og de mektige fjelltoppene.