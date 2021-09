TK-redaktøren: Er sikker på at Dahl møtte Vegvesenet

Nyheter

Molde-ordfører Torgeir Dahl har klaget inn Tidens Krav til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på god presseskikk. Bakgrunnen er omtalen av Dahl i en større artikkel knyttet til Statens vegvesens utredning av Møreaksen og Romsdalsaksen. Nordmørsavisa slår i saken fast at Dahl deltok i et møte med Statens vegvesen, noe Dahl sjøl benekter.