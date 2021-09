Dahl klager Tidens Krav inn for PFU

– En ekstremt alvorlig påstand

Molde-ordfører Torgeir Dahl klager Tidens Krav inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Dahl mener avisen har skapt et inntrykk av at han på en uredelig måte har forsøkt å påvirke utredningen av Romsdalsaksen. – For en folkevalgt er dette en ekstremt alvorlig påstand, mener Dahl.