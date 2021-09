Nyheter

Det skriver Molde kommune i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– To av dem er knyttet til et utbrudd som startet i Ålesund. De smittede satt allerede i karantene og de er nå i isolasjon. Smittesporingen er avsluttet. Den tredje er blitt smittet på utenlandsreise. Også her er smittesporingen avsluttet, skriver Molde kommune.

Totalt er det registrerte 30 covid-19-tilfeller i Molde så langt i september.