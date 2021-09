Nyheter

1.219 nye koronasmittede registrert siste døgn

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.186 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.428, så trenden er synkende. I Oslo er det registrert 329 nye tilfeller.

Tirsdag var 105 koronapasienter innlagt på sykehus, 22 færre enn dagen før. 37 av dem ligger på intensivavdeling, og 19 på respirator.

Skogbrann i California femdoblet på ett døgn

To skogbranner utløst av lynnedslag i nasjonalparken Sequoia i California har femdoblet seg i størrelse på ett døgn.

De to brannene nærmer seg et område i nasjonalparken kalt Giant Forest, der det vokser over 2.000 sequoia-trær, de største trærne målt i volum på planeten. Ansatte i nasjonalparken og beboere i nærheten er blitt evakuert, skriver Los Angeles Times.

Kvinne funnet død i leteaksjon i Troms

En dement kvinne i 70-årene ble i går meldt savnet i Evenskjer i Troms. I natt fant politiet kvinnen omkommet.

Kvinnens pårørende er orientert, opplyser operasjonsleder Lennart Steffensen i Troms politidistrikt til NTB. Det ble rekvirert frivillige mannskaper, politihelikopter, hundeførere og droner i letingen.

Mann til sykehus etter voldshendelse i Stavanger

En mann i 20-årene er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en voldshendelse på Storhaug i Stavanger. Ingen er pågrepet.

Sørvest politidistrikt meldte om saken 0.17 i natt. Politiet har opprettet sak og iverksatt etterforskning. Mannen var ved bevissthet etter hendelsen, og politiet har hatt ham i tale.

Over 20 utlendinger bortført fra hotell i Mexico

Over 20 utlendinger fra Haiti og Cuba er funnet i live langs en vei kant, angivelig forlatt av gjerningsmenn som hadde bortført dem fra et hotell i Mexico.

Påtalemyndigheten i delstaten San Luis Potosi opplyste natt til onsdag norsk tid at 22 utlendinger, blant dem tre barn og en gravid kvinne, var funnet i live. I tillegg var det 16 mexicanere i gruppen som ble funnet langs en veikant. Det er uklart om utlendingene er migranter