Nyheter

At Bergundhaugen tilsynelatende ble valgt som ny ordfører uten at Fremskrittspartiet ble tatt med på diskusjon var bare dråpen som fikk begeret til å renne over. Det sier leder Kjetil Sævareid i Vestnes Frp til Romsdals Budstikke. Romsdals Budstikke skrev om saken i går hvor den nye ordføreren ble lansert, noe som altså førte til at Frp trakk seg fra det valgtekniske samarbeidet med KrF, Sp og Høyre. Seinere kom det fram at avtalen mellom partiene inneholder et punkt om hvem som skal overta som ordfører dersom Lien velges inn på Stortinget. Kjetil Sævareid sier til Romsdals Budstikke at partiet er fullt klar over at dette punktet i samarbeidsavtalen.