VW med stormønstring i Molde

Nyheter

På rekke og rad står de flunkende nye bilene fra Volkswagen utenfor Seilet og speiler seg i solsteiken. Den tyske bilgiganten har valgt ut Molde og Romsdal som arena for et to uker langt PR-stunt for å vise fram sin flåte av elektriske hybridbiler, altså biler som går på strøm og bensin. Samtidig blir jo også Molde og Romsdal til de grader promotert og vist fram, disse bilene skal slett ikke bare stå parkert utenfor hotellet i det drømmeværet som det nå er. Rbnett fikk opplyst av folk som jobber med dette arrangemenet, at bildene og filmene kommer til å bli vist over hele Europa. Både i trykte magasiner, i nettmagasiner for bil og motor – og på sosiale medier.