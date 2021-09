Høyre klar for opposisjon: – Det er bare å brette opp ermene

Nyheter

– Vi har jo et klart mål om å vinne tilbake regjeringsmakten om fire år, så nå begynner den jobben. Det er bare å brette opp ermene og komme i gang, sier Høyre-nestleder Tina Bru til NTB.

Den avtroppende olje- og energiministeren vil ikke spekulere i hvilken rolle hun får på det nye Stortinget, men tror klima vil bli en viktig sak for Høyre i den neste perioden.

– Mange har sagt at dette har vært et klimavalg. Hvis det stemmer så må man også trekke konklusjonen at åpenbart så har både Høyre og til dels Arbeiderpartiet klimapolitikk som velgerne synes er bra, i og med at vi er de største partiene, sier Bru.

Hun lover å følge nøye med på hva en ny regjering foretar seg på det området.

– Selv om utslippene er på vei ned, krever det faktisk en ganske stor jobb å få dem nok ned innen 2030, så her kommer Høyre til å være på vakt.

Isaksen: – Ikke vær sint og bitter

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har ikke tatt gjenvalg på Stortinget, og må finne seg en ny jobb når regjeringen går av.

Han har likevel et tydelig råd til Høyres stortingsgruppe:

– Det å være sint og bitter i opposisjon er det ingen som liker. Høyre må være et klart, men konstruktivt opposisjonsparti, sier han.

Det nye Stortinget har en tydelig rød profil, og Isaksen frykter at det kan skape problemer. Røe Isaksen er også redd for hva som skal skje med EØS-avtalen.

Asheim: – De kommer til å øke skattene

Avtroppende forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) lover å være tøff i klypa når han skal tilbake på Stortinget.

– Vi kommer til å drive en tøff opposisjonspolitikk mot en ny regjering. Vi vil utfordre dem på alt fra skatter og avgifter, til skolepolitikk, til den klimapolitikken vi har som alternativ til deres, sier han.

Han tror spesielt det blir tøffe debatter om skatter og avgifter.

– De kommer til å øke skattene og avgiftene, og de kommer til å gjøre det mer enn Arbeiderpartiet har lovet. Det vet vi ut ifra hva de andre partiene lover. Det betyr at den diskusjonen blir viktig, sier Asheim.

Avtroppende finansminister og nestleder Jan Tore Sanner sier at han vil opptre konstruktivt i opposisjon:

– Vi må synliggjøre våre alternativ, og bygge opp et sterkt borgerlig alternativ til 2025.