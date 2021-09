Nyheter

Støre snakker med partiet

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre skal ha samtaler med partiledelsen og sentralstyret om veien videre etter valget i går.

– Så er det naturlig for de samtalene jeg har annonsert i kveld, at vi begynner med Senterpartiet, som er største parti. Så SV, og så skal vi snakke med Rødt og MDG, sa Støre til NTB i natt.

Ankesak mot drapstiltalt kampsportsutøver

En 44 år gammel kampsportsutøver møter i dag i Borgarting lagmannsrett, tiltalt for å ha drept en mann i 40-årene utenfor Fredrikstad i mars i fjor. Han ble frikjent da saken var oppe for Fredrikstad tingrett i februar, men statsadvokaten anket dommen. Den tiltalte har hele tiden nektet straffskyld.

Utenriksministeren i Finland

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på et møte med de nordisk-baltiske utenriksministrene (NB8) og Visegrad-gruppen (V4), som består av Tsjekkia, Ungarn, Polen og Slovakia.

Broadway gjenåpner

Broadway-teatrene i New York åpner dørene etter koronanedstengingen. Musikalen «Chicago» ligger an til å være først ute. Dermed følger Broadway i samme spor som Metropolitan-operaen i New York, som åpnet dørene for publikum etter å ha holdt stengt i 18 måneder.

Apple-lansering

Apple lanserer hver høst sine nylanseringer. I dag vil Apple høyst sannsynlig presentere arvtakeren til fjorårets Iphone 12-modeller, nyheter om Mac, iPad, AppleTV og musikkstrømmetjenesten Apple Music. Det er også ventet at det vil bli mer informasjon om operativsystemet IOS 15. Presentasjonen starter klokken 19 norsk tid.

Norway Chess

Den sjuende runden i Norway Chess spilles i Stavanger tirsdag. Seks spillere er med i turneringen: Magnus Carlsen (Norge), Jan Nepomnjasjtsjij (Russland), Richard Rapport (Ungarn), Alireza Firouzja (Frankrike), Sergej Karjakin (Russland) og Aryan Tari (Norge).