Per Vidar Kjølmoen (Ap) forbereder jobben på Stortinget

– Jeg vil påvirke samfunnsutviklinga

Per Vidar Kjølmoen er lettet og glad over å ha ledet Arbeiderpartiet til to stortingsmandater fra Møre og Romsdal. - Jeg forstår ikke noe av Helge Ortens frykt for fellessjukehuset. Det skal bygges med de funksjonene som er planlagt for, sier han.