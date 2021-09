Nyheter

ÅLESUND: – Jeg har gått med sommerfugler i magen hele dagen. Lenge turte jeg ikke å håpe på at Senterpartiet ville få to plasser på Mørebenken. Jeg har vært så spent på hva de siste ukenes kjør ville bety. Jeg trodde ikke det skulle gå min veg. Når det gikk i min favør, er det en rar følelse. Naturligvis er jeg glad. Men det er litt blanda drops fordi jeg har så stor sympati for Vetle Wang Soleim fra Høyre. Han har gjort en kjempefin jobb for Møre og Romsdal på Stortinget, sier Geir Inge Lien til Romsdals Budstikke.