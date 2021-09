Tilbyr tredje dose for de med alvorlig svekket immunforsvar

Nyheter

Regjeringa har bestemt at personer som har alvorlig svekket immunforsvar skal få ei tredje vaksinedose.

De dette gjelder, vil få brev fra sjukehuset og skal da snarest bestille time for vaksinering. Det skriver Molde kommune på sine nettsider.

- Det er legene på sjukehusene som vurderer hvem som får tilbud om ei tredje vaksinedose, opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune.



Det poengteres at de som lurer på om de bør ha en tredje dose, må kontakte sjukehuslegen sin - og at det ikke har noen hensikt å kontakte fastlegen din eller vaksinetelefonen. Sjukehuslegene vurderer hver person individuelt basert på denne lista fra FHI over hvem som bør ha ei tredje dose:

Personer som har hatt organtransplantasjon de siste to årene

Personer med alvorlig og moderat immunsvikt

Kreftpasienter som er i behandling eller som nylig har gjennomgått behandling

Personer som får dialysebehandling eller pasienter med kronisk nyresvikt

Personer med avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Andre med svært nedsatt immunforsvar

Det er kommunen som vaksinerer

I følge FHI er det få innleggelser blant fullvaksinerte i Norge nå, men to av tre av dem er blant risikogruppene. Derfor haster det å få på plass et tilbud for de med alvorlig svekket immunforsvar. De aller fleste skal få vaksinen av kommunen. Enkelte, for eksempel de som er innlagt på sjukehus, får tilbud om den tredje dosen på sjukehuset.

- Molde kommune er klare til å vaksinere de som får brev fra sjukehuset, sier Innerdal. Det er opp til hver enkelt å ringe eller sende e-post for å få time. Brevet fra sjukehuset når du møter opp til vaksinering må tas med som dokumentasjon.

Pfizer eller Moderna- vaksinen

FHI har ikke satt noe krav om hvilken vaksine denne gruppa skal få. Det spiller heller ingen rolle hva du har tatt som første og andre dose, men det skal være minimum fire uker mellom andre og tredje dose, opplyser Molde kommune.