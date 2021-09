Slik følger vi valgkvelden på Rbnett

Nyheter

- Vi satser i år på direktesendt valgstudio fra Molde. Gjennom valgkampen har vi hatt flere direktesendinger, og vi ser at publikum er interessert i lokale valgsendinger. Derfor er vi også glade for at lokale toppolitikere har sagt ja til å bli med kveldens sending, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke. Han skal være programleder og får blant annet med seg flere lokale politikere i studio.

Meningsmålinger viser at det blir hard kamp om plassene på mørebenken. Vi har to reportere på valgvaken i Ålesund, så det vil også bli intervju og innslag med listetoppene i fylket, sier Loe Welde.

Direktesendingen fra studio i Budstikka-huset starter klokka 21.05 – rett etter at resultatene fra valgdagsmålingen blir kjent.

Mange vaker i Molde og Hustadvika

Rbnett har også reportere ute på partienes valgvaker i Molde og Hustadvika.

- Det er viktig å høre fra de lokale politikerne også – selv om det er stortingsvalg. Det er disse politikerne folk kjenner best. Så vi er innom den felles valgvaken til Høyre, KrF og Venstre på Fjærestua, på Molde Arbeiderpartis vake på Rød og SVs på Tapp og Kork. Frp i Molde har fellesvake med Frp i Hustadvika på Tornes fjordcamping. Dit drar vi også. Sp i Molde og Sp i Hustadvika har fellesvake på Kafe Kurt på Plassen og MDG skal også være på Plassen – noen etasjer lenger opp. Rødt har sin valgvake på Romsdalsmuseet, sier nyhetsredaktør Torill Skuseth. Og legger til;

- Vi har også en reporter ute i felt på dagtid, som møter folk ved stemmelokalene i flere romsdalskommuner. Der skal vi lodde stemningen på valgdagen, og rett og slett sjekke hva som har vært viktig for folks valg.