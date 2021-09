Få unge har bestilt koronavaksinering - kommuneoverlegen bekymret

Nyheter

- Har du 12-15-åring? Nå begynner det å haste med å bestille seg time. Du bør melde fra uansett om barnet skal ha vaksinen eller ikke, skriver Molde kommune på sine nettsider mandag formiddag.

Det er så langt kun halvparten av dem mellom 12 og 15 år som har bestilt time til koronavaksinering denne uka, opplyser kommunen.

Bekymret

Dette bekymrer kommuneoverlege Cato Innerdal.

- Vi lurer på om det er mange foreldre der ute som ikke har fått med seg at de må bestille time til barnet sitt, og at de må gjøre det med en gang, sier Innerdal.

Vaksinering skjer 14. og 16. september. I Moldehallen er det nå kun ledige timer 16. september. I Eidsvåg skjer vaksinering 14. september, og her er det mye ledig. Det samme gjelder for Midsund 16. september.

- Si fra også hvis dere ikke skal ha

- Vi vet ikke hvorfor det er så mange som ikke har bestilt time, derfor vil vi gjerne at dere melder fra hvis dere ikke skal ha også, så vet vi hvertfall at dere har fått beskjeden, sier Innerdal.

Innerdal utdjuper til Rbnett:

- Hva tror du er årsak til at relativt få har bestilt vaksine?

- Det er vanskelig å si. Nå er det sånn at barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19. De aller fleste vil få ingen eller lite symptomer på sykdom. Samtidig er sannsynligheten for at man som uvaksinert blir smittet svært stor. FHI mener derfor at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen. Nettopp for å beskytte mot et alvorlig forløp av sykdommen.

- Er påmeldinga gjort for komplisert?

- Det er mulig både å bestille time via Helsenorge, ringe vaksinasjonstelefonen og sende e-post.

- Hvorfor er det viktig å få vaksinert også denne gruppa?

- Vaksineringen av denne aldersgruppen gjøres av hensyn til den enkelte ungdommen, og for å beskytte mot alvorlige forløp med en covid-19-infeksjon.

- Kan det være at flere er skeptiske til å vaksinere så unge?

- Det er jo også slik at det å ta en beslutning på vegne av egne barn og ungdommer er vanskeligere enn å bestemme selv at man skal ta vaksinen. Særlig når risikoen samlet sett er liten. Samtidig har man altså på «gruppenivå» vurdert at det beste for ungdomsgruppen er å få vaksine, framfor å bli smittet av viruset.

- Forstår du de som skeptisk og redd for ennå ukjente bivirkninger?

- Ja, vi skal ha respekt for at foreldre er skeptiske og ønsker å ta et «riktig» valg. Jeg oppfordrer til at man involverer ungdommen i beslutningen, og gjerne sammen leser informasjonen som er gitt til ungdom på FHIs hjemmesider, sier Innerdal til Rbnett.

Etternølere må bestille time nå

På kommunens heimeside poengteres det at kommunen nå framover bestiller inn vaksinedoser etter behov, og kommer ikke til å ha så mye tilgjengelig til andre enn dem som har bestilt time. Det er derfor viktig at de som ikke har fått første dose ennå, varsler om dette nå og kommer i gang.

Det kommer til å bli vaksinering på oppsamlingsdager utover høsten, men dette er fortrinnsvis til dem som fylle 12 år etter 1. september.

God vaksinasjonsandel, men flere må ta dose 2

Molde har en vaksinasjonsandel (over 18 år) for førstedose på 92,6 prosent. For andredose er vi per nå på 81,9 prosent.

- Dette er veldig bra, men vi oppfordrer alle som ennå ikke har tatt dose to om å ta kontakt for time, sier kommuneoverlegen.