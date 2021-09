Vaksinering av 12-15 åringer i Molde

Nyheter

I en pressemelding fra Molde kommune tirsdag ettermiddag, vises det til at Regjeringa har bestemt at barn i alderen 12- 15 år skal få tilbud om koronavaksine. I Molde kommune blir det vaksinering 14. og 16. september for denne gruppa.

Alle 12-15-åringer I Molde får tilbud nest uke: Derfor reagerer mange sterkere på 2. dose Mens 12-15-åringene i Molde får tilbud om Pfizer neste uke, settes kun Moderna denne uka. De ser ut til å gi bivirkninger oftere enn Pfizer. For begge typer gir 2. dose ofte mest bivirkninger. Begge deler har sin grunn.

– Det er foreldrene som må ta beslutninga for de som er under 16 år, men jeg anbefaler sterkt at de tar vaksinen, uttaler kommuneoverlege Cato Innerdal.

Han viser til at det har vært en del smitte blant barn i denne aldersgruppa i Molde.

I følge Folkehelseinstituttet vil 12 – 15 åringer få flere fordeler enn ulemper ved å vaksinere seg. Aldersgruppa skal i første omgang tilbys én vaksinedose av merket «Pfizer». Den er godkjent for personer fra 12 år og oppover.

Informasjon via skolene

Foreldrene har i dag fått informasjon via skolene. De får ikke timeinnkalling, men skal bestille time via helsenorge.no på vegne av barnet.

– Velg riktig dato når du bestiller, oppfordrer fagleder Siri Haukaas. Det er fullt mulig å bestille time på tidligere datoer, men siden 12-15 åringene bare skal ha Pfizer-vaksinen så har kommunen valgt å sette av egne datoer for denne aldersgruppa.

– Det har ingen hensikt å snike i køa. Da risikerer du bare en bomtur til vaksinelokalet, sier Haukaas.

De unge må ta med seg et ferdig utfylt samtykkeskjema når de møter opp for å ta vaksinen.