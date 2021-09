Satser millioner på rideanlegg – blir en av de største klubbene i Midt-Norge

Nyheter

Rideklubben – som er en sammenslåing av Fræna rideklubb og Molde rytterklubb, vil utvide anlegget med ny stall, ridehall og klubblokaler. Kostnaden vil komme på om lag 16 millioner kroner, og klubben har bedt om kommunale garantier for å kunne realisere prosjektet. Kommunedirektør Per Sverre Ersvik i Hustadvika går inn for at kommunen stiller garanti for et lån på 15 millioner kroner.