Trafikkuhell ved flyplasskrysset på Årø – trafikken kan gå som normalt

Nyheter

Bil skal ha kjørt i autovernet på E39 ved flyplasskrysset på Årø. Bilen hadde lav fart, melder politiet. Nødetater er på stedet.

– Det er ikke mistanke om promille, og bilberging er på stedet. Det har blitt skade på autovernet, men ingen personskader, sier Sindre Molnes, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt. Det blir opprettet sak for å finne ut av årsaken til uhellet.

Vegtrafikksentralen Midt meldte like etter klokka 09 at det foregikk manuell dirigering på stedet etter uhellet. Klokka 09:17 meldte de at stedet er ryddet.