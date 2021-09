Nyheter

1.796 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.796 koronasmittede i Norge, ifølge MSIS. Dette er det høyeste tallet på ett døgn så langt under pandemien. Den forrige toppnoteringen var 1.552 nye smittede og kom fredag i forrige uke. Også i Oslo var det smitterekord i går, med 677.

Bilbrann på Frogner i Oslo

Det brant i natt i to personbiler og en moped i Thomas Heftyes gate på Frogner i Oslo. Politiet tror brannen er påsatt og leter etter flere personer.

– Det ble sett noen personer rett i nærheten før det begynte å brenne. De ble sett løpende fra stedet, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen til NTB.

Portforbud i strømløse New Orleans

New Orleans innfører portforbud. Ordfører LaToya Cantrell sier det er for å hindre kriminalitet i byen, som er helt uten strøm etter orkanen Idas herjinger. Portforbudet trådte i kraft i natt norsk tid.

Cantrell sier hun venter at strømleverandøren Entergy, som står for det meste av strømforsyningen i byen, kan få noe av strømnettet på fote igjen innen i kveld. Strømnettet ble i praksis ødelagt da orkanen slo inn over Louisiana som en av de kraftigste i USA noensinne.

Brann i to biler i Kristiansand

Det brant i natt i to biler ved Hamresanden i Kristiansand. Politiet meldte om hendelsen klokka 5.03.

Brannvesenet tvitret at de var framme på stedet og at det fortsatt brant klokka 5.11. Noen minutter senere tvitret politiet at den var slukket.

Griezmann returnerer til Atlético

Den franske stjernespilleren Antoine Griezmann (30) returnerer til Atlético Madrid etter to år i Barcelona. Griezmann kommer på lån ut sesongen, med mulighet for å forlenge lånet i ytterligere en sesong, melder Madrid-klubben.

Atlético har samtidig lånt ut Saúl Ñíguez (26) til Chelsea, med opsjon på å gjøre overgangen permanent etter sesongen. Ellers meldes det at Barcelona har sikret seg den nederlandske spissen Luuk de Jong (31). Han kommer fra Sevilla.

Militærhelikopter styrtet i havet utenfor San Diego

Et militærhelikopter styrtet i havet utenfor San Diego langs Californias kyst i natt norsk tid. Skadeomfanget er ukjent.

Det er også uklart hvor mange som var om bord. Helikopteret var på en rutinemessig øvelse da det gikk ned rundt 11 mil utenfor kysten, skriver CBS Los Angeles. Helikopteret var av typen MH-60S, som ofte har fire personer om bord. Det brukes til en rekke formål.