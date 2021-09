Nyheter

(Driva) På veg ned fra fjelltur på Flånebba mot parkeringsplassen på Rødset skvetter Morten Karlsen og turfølget hans på tre plutselig til. Rett forbi dem fyker ei søye og to lam i full fart. Bak sauene kommer to huskyer med los. I det hundene passerer er hundene halvannen meter bak det ene lammet. Dyra forsvinner bak en haug og ut av syne. Karlsen og turfølget sier seg imellom dette ikke kan gå bra for sauene.