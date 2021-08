Trafikklærere kjører på med samarbeid

Nyheter

Vi møter trafikklærerne Øyvind Helde Kjølseth (31) og Espen Rønning (49) i parkeringsgarasjen på Roseby vest. Her er det lite trafikk på en tirsdag formiddag. Karene stiller opp diverse biler og en MC for fotografering. Rune Barstrand fra Runes Bil og MC skulle også vært her, men vi får opplyst at han «står med flatt hjul på Lyngstad». Så vi lar Øyvind og Espen fortelle om «trepartssamarbeidet» de nå inngår for å stå bedre rustet i konkurransen med de store aktørene og kjedene.