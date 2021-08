Nyheter

Ida herjer i Louisiana

Orkanen Ida traff i går land i delstaten Louisiana sør i USA. Først var Ida en kategori 4-orkan, men siden er styrken nedjustert til kategori 3.

Uværet har medført store ødeleggelser. Hele New Orleans er uten strøm, det er meldt om minst ett dødsfall, og innbyggere i flere fylker bes om å komme seg opp i høyden på grunn av ventet springflo og store nedbørsmengder. USAs nasjonale orkansenter NHC slår alarm om en «livsfarlig situasjon».

907 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 907 koronasmittede i Norge. Det er 418 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.173 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 620, så trenden er stigende.

Leteaksjon etter kvinne ved Harstad

Omfattende ressurser er satt inn i letingen etter en dement kvinne i 70-årene på Grytøya i Harstad kommune. Hun har vært savnet siden i går ettermiddag.

– Ny etterretning åpner mulighet for at kvinnen i 70-årene kan ha tatt ferge over til Stornes i løpet av ettermiddagen, opplyser operasjonssentralen i natt.

Meldinger om rakettangrep i Kabul

Flere raketter er avfyrt i Afghanistans hovedstad Kabul i morges, ifølge ansatte i nyhetsbyrået AFP, som er i byen.

Det skjer dagen etter et amerikansk droneangrep mot en bil med eksplosiver i byen. Det er uklart hvor og om rakettene landet og hva målene var. Flere Twitter-meldinger fra journalister i området tyder på at rakettene var på vei mot Hamad Karzai-flyplassen.

Minst elleve døde i båtulykke i Peru

Minst elleve personer omkom i en kollisjon mellom to båter på en av Amazonaselvens bielver i Peru i går kveld. Flere andre er savnet.

Ulykken skjedde på Huallaga-elven da en lekter full av passasjerer, som var på vei mot byen Yurimaguas, kolliderte med en lekter som fraktet gods. Kollisjonen fant sted rundt klokka 5.30 lokal tid, og det var tjukk tåke i området, ifølge rikskringkasteren TV Peru.