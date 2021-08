Nyheter

– Vi er veldig engasjert fordi dette er imot allereie fatta vedtak, og fordi det går ut over demokratiet. Vi har respekt for smittevern, men meiner det må vere råd å finne ei løysing slik at skoledebatter og valtorg kan haldast på ein eller annan måte. Dette er viktig fordi det for mange førstegongsvelgarar er aller første møte med politikken, seier fylkesleiar i Senterungdommen, Dordi Boksasp Lerum til Rbnett.