Unge julsundinger foretrekker traktor foran moped

Det var onsdag ettermiddag at vi la merke til den lille traktorkortesjen i Storgata. Kan det dreie seg med misnøye mot landbruksoppgjøret? Vi la oss på hjul og fikk stoppet den ene av traktorene på Kvam, så avtalte vi et møte utenfor Bunnpris. Guttene setter stor pris på at lokalavisa viser interesse for kjøretøyene deres. Alle tre bor på Julsundet, i Aukra kommune, og er elever på Romsdal videregående skole i byen. De understreker på det sterkeste at de slett ikke kjører traktor til og fra skolen hver eneste skoledag, det ville ha kostet en formue. Så det blir som regel buss, men av og til bare må de ta med traktoren på bytur og til skolen. Som i dag.