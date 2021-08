Ruteknusing, feststøy og råkjøring i natt – roet seg i 04-tida

Nyheter

Hustadvika, Aureosen, kl. 23.47: Meldt om privat fest ute av kontroll. Festen avsluttet.

Gjemnes, Angvik, Fv666, kl. 01.06: Meldt om enslig kjøretøy som har kjørt av veien. Fører og tre passasjerer i bilen. Alle fire sjekkes av helse på grunn av smerter i rygg og bryst. Politiet oppretter sak. Fører, en mann i tenåra, samtykker i beslag av førerkort.

Ålesund, kl. 01.28: Ei overstadig beruset kvinne i 50-åra ønsket å komme inn på et utested i sentrum i ført morgenkåpe. Kjørt hjem og ville ta kvelden.

Ørsta, kl. 01.29: Bilfører i tenåra fikk pålegg om å dempe musikken.

Volda, kl. 01.50: Meldt om feststøy fra privat bolig. 50-60 personer i leiligheten. Festen avsluttet og verten pålagt at det skal være stille.

Molde, kl. 01.51: Kvinne i tenåra anmeldes for drikking på offentlig sted. Hun er kjenner forholdet og er villig til å vedta et forelegg.

Averøy, kl. 01.58: Meldt om skadeverk på bolig, knuser vindu. Ruset mann i tenåra satt i drukkenskapsarrest. Anmeldes for skadeverk og for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet fra tidligere på natta for samme forhold.

Kristiansund, Frei, Rv70, twitret kl. 02.00: UP har stanset en bil etter gjennomsnittsmåling. Snittmåling på 124 km/t i 80 sone. Mann i slutten av tenåra anmeldes og førerkort beslaglagt.

Ørsta, kl. 02.00: Mann i tenåra pålagt å dempe musikken i bilen sin, da den forstyrret natteroen i sentrum.

Kristiansund, kl. 02.52: Meldt om skadeverk på en inngangsdør. Rute i dør knust og mann i 50-åra anmeldes.

Ålesund, Ørskogfjellet, E39: Mann i 20-åra målt til 119 km/t i 80 sone. Anmeldes og førerkort beslaglagt. Twitret kl. 03.06.

Molde, kl. 03.20: Meldt om en overstadig beruset kvinne i 30-åra, ble kjørt hjem.

Molde, kl. 03.30: Meldt om en guttegjeng som holder beboere våken med støy og knusing av flasker. Satt i marsj av patruljen.

Ålesund, Moa, kl. 03.36: En fortvilet drosjesjåfør meldte om en passasjer han ikke klarte å vekke. En overstadig beruset og lite samarbeidsvillig kvinne i 30-åra ble satt i drukkenskapsarrest.