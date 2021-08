Kona sitter fast ved flyplassen i Kabul:

Da det så som mest håpløst ut for drømmen til Juma (27) og Nazima (27) – kom gladmeldingen fra UDI: – Vi er så glade

Juma Mohammad Isakhan (27) i Molde fryktet for livet til kona etter at Taliban tok over makta igjen i Afghanistan. I flere år har han prøvd å få henne til Molde, uten å få svar på søknadene hos UDI. Natt til lørdag endret alt seg.