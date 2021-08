Nå får 16- og 17-åringer i Molde vaksine

Nyheter

Det melder kommunen i ei oppdatering på sine nettsider fredag.

Det er de som har fylt 16 år innen 31. august som får tilbudet i denne omgangen, skriver kommunen. De får innkalling via SMS, og må bekrefte timen på helsenorge.no.

De som skal vaksineres i Moldehallen eller i Eidsvåg får innkalling allerede fredag - og de som skal vaksineres i Midsund får innkalling senest mandag.

Samtykkeskjema for de som fyller 16 år

De som fyller 16 år senere i år får tilbud i løpet av de neste to ukene. Disse ungdommene må fylle ut et samtykkeskjema som begge foreldrene, dersom begge har foreldreansvar, må signere.

– Fyll det ut allerede nå, slik at det er klart når innkallinga kommer! oppfordrer kommunen.

Samtykkeskjemaet finner du på Molde kommune sine nettsider.

Framskynder dose 2

Molde kommune har framskyndet tidspunktet for dose 2.

– Du som har fått innkalling, får beskjed på SMS om at timen din er avlyst. Så får du ny melding med time på et tidligere tidspunkt. Vær oppmerksom på at det kan ta tid før du får melding om den nye timen, skriver kommunen, og minner om at man må gå inn via helsenorge.no for å bekrefte timen.

Der finner man også resttimer - og kommunen oppfordrer deg til å bytte til en tidligere time dersom du finner et tidspunkt som passer for deg.



Ikke pålagt, men anbefalt

Andre som bor i kommunen og ikke har fått første dose, eller har ombestemt seg og ønsker å ta vaksinen likevel, må bestille time for dose 1 nå. Det kan du gjøre via helsenorge.no, ved å sende en e-post til koronavaksine@molde.kommune.no, eller ved å ringe vaksinetelefonen, 90 67 03 55, som er åpen fra klokka 10 til 11.30 alle hverdager.

– Vaksinen er gratis og frivillig. Du er derfor ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler det, skriver kommunen.