– Tunnel under Veøya forandrer bildet helt

– Viser det seg at en tunnel under Veøya både gir billigere løsning for å krysse Romsdalsfjorden langs Romsdalsaksen, samtidig som man unngår verneproblematikken, forandres bildet helt, sier Terje Tovan i aksjonsgruppa Møre Uten Møreaksen.