Innerdal: – Vannet kommer, og vi står her kun med en liten tesil for å stoppe vannet

Fra mandag i forrige uke ble retningslinjene for koronatesting og karantene for barn og unge endret. Alle under 18 år kunne da slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen var smittet, dersom de ble testet jevnlig. Folkehelseinstituttet anbefalte samme endring for elever og studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter.