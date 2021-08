Nyheter

1.294 nye koronasmittede registrert siste døgn – ny rekord i Norge

Det siste døgnet er det registrert 1.294 koronasmittede i Norge. Det er 682 flere enn samme dag i forrige uke og ny rekord på ett døgn her i landet.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 820 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 540.

I Oslo ble det registrert 388 nye smittede det siste døgnet. Det er 248 flere enn samme dag forrige uke og 75 flere enn tirsdag.

En av tre Oslo-folk sier de vil stemme Rødt, SV eller MDG

Rødt, SV og MDG får til sammen støtte fra 34,2 prosent av velgerne i Oslo i en meningsmåling i Klassekampen og Nettavisen.

SV oppnår 13,7 prosent, Rødt får 9,8 og MDG 10,7 prosent i Klassekampens og Nettavisens stortingsmåling for Oslo. De tre partiene øker med til sammen 5,6 prosentpoeng fra tilsvarende Oslo-måling i juni.

Samtidig går Ap tilbake 5 prosentpoeng til 20,1 prosent.

Over halvparten av befolkningen er fullvaksinert

Over halvparten, 51,8 prosent av befolkningen, er nå fullvaksinert. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet torsdag morgen.

Til nå har 70,9 prosent, til sammen 3.823.288 personer, fått første dose av koronavaksinen, og 2.794.801 personer har fått andre dose og er fullvaksinert.

Mann dømt for planer om å bortføre guvernør

En mann som var frustrert over koronarestriksjonene i delstaten Michigan, er dømt til seks års fengsel for å ha planlagt å bortføre guvernør Gretchen Whitmer.

Ty Garbin er den eneste av de seks tiltalte i bortføringssaken som har tilstått. I en tilståelsesavtale har han forklart hvordan de seks trente og bygget en modell av Whitmers feriebolig som de brukte til å øve på et væpnet angrep.

I retten beklaget han overfor Whitmer og hennes familie.

Amerikanere og briter bes holde seg unna flyplassen i Kabul

Britiske og amerikanske myndigheter ber sine borgere om ikke å dra til flyplassen i Kabul. på grunn av risikoen for terrorangrep.

– Det er vedvarende og høy fare for terrorangrep. Dersom du er i nærheten av flyplassen, trekk deg unna til et trygt sted og vent på råd, heter det i et oppdatert reiseråd fra det britiske utenriksdepartementet.

Japan holder igjen Moderna-doser

Japan lar være å bruke 1,6 millioner doser av Moderna-vaksinen etter meldinger om at flere partier er forurenset, opplyser selskapet som distribuerer vaksinen. Farmasiselskapet Takeda sier det har kommet meldinger fra flere vaksinesentre om fremmedlegemer i uåpnede vaksineglass.

– I samråd med helsedepartementet, har vi besluttet å slutte å gi vaksiner fra de aktuelle partiene, opplyser selskapet. De går ikke nærmere inn på hva slags forurensing som er oppdaget i vaksinene.