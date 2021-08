Tommel opp for kreftsenter til 10 millioner i Ålesund

Styret i helseforetaket er positiv til kreftsenter for pasienter og pårørende i Ålesund, et såkalt Vardesenter. SNR Hjelset planlegges med plass for tilsvarende oppfølging av kreftpasienter, i samarbeid med Ålesund.