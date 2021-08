Nyheter

MOLDE: Statens vegvesen avviser kritikken som er reist mot etaten for å ha latt være å utrede en vegløsning som innebar en tunnel under øya Veøya i Romsdalsfjorden. Tidligere strategidirektør i Statens vegvesen Region Midt, Kjetil Strand, er nå i ledelsen for Vegvesenets nye divisjon for transport og samfunn. Han opplyser til Romsdals Budstikke at Vegvesenet utredet flere alternativer for kryssing av Romsdalsfjorden, blant annet et alternativ der ny E39 skulle gå fra Hjelvik til Sekken og videre i tunnel under Veøya.