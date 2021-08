Moldemann havnet på jorde – politiet mistenker ruskjøring

Nyheter

Nødetatene rykket tirsdag formiddag ut til Kanestraum der et enslig kjøretøy hadde kjørt utfor vegen. Det var kun fører i bilen.

Operasjonsleder Per Åge Ferstad opplyser til Rbnett at føreren var en mann i 30-åra bosatt i Molde.

– Bilen havnet utfor vegen og ute på et jorde mellom 300 og 500 meter før ferjeleiet på Kanestraum. Det er ingen grunn til å tro at den hadde stor fart. Vi vet ikke om han kanskje sovna. Alt tyder på at han kun er lettere skadd, sier Ferstad.

Politiet på stedet mistenkte ruskjøring.

– Han luktet alkohol, og enkelte forhold ga mistanke også om andre rusmidler. Derfor er vi på veg til Molde sjukehus nå for å ta utvidet blodprøve, sa Ferstad til Rbnett like før kl. 12.

Politiet twitret om hendelsen kl. 10.13.