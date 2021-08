SNR-sjefen: – Felles føde handler om fagmiljø, ikke økonomi

– Vedtaket om felles fødeavdeling handler om å samle fagmiljø, rett og slett for å klare å skaffe fagfolk. Å sikre et fagmiljø handler ikke om økonomi, sier Georg Johnsen, klinikksjef for sjukehusa i Molde og Kristiansund.