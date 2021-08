14 fartssyndere tatt i Frænavegen

Nyheter

Det er ikke bare ved barneskolene at politiet har stilt seg opp med laseren mandag. Også i Frænavegen ble det fangst etter at UP gjennomførte en fartskontroll. Det melder politiets operasjonssentral på Twitter.

I alt 14 personer fikk forenklede forelegg etter å ha tråkket for hardt på gasspedalen. Høyeste haste hastighet var 63 km/t.