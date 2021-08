Mystiske bilar ved Ørsta-hotellet

Nyheter

(Møre-Nytt) Dermed tok Møre-Nytt turen til Hotell Ivar Aasen ut på søndagsmorgonen, gjekk inn og forklarte resepsjonisten at Møre-Nytt sin intensjon no var å løyse dette mysteriet ein gong for alle. Men sjølvsagt: Den hyggelege resepsjonisten beklaga så mykje, men sa at han hadde streng teieplikt.