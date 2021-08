Nyheter

Det er ikke bare nå til dags sterke krefter er i sving for å sikre seg viktige samfunnsfunksjoner i nærmiljøet. Lokaliseringskamp og sterke fronter på hver sin side av fjorden preget Eide- og Averøy-samfunnet for drøyt 150 år siden. Eide-folket måtte nemlig ro over fjorden til Kornstad kirke for å få med seg kirkelige begivenheter før 1871. Kornstad-kirka var gammel, nedslitt og trang.