VG: Bare Sylvi er inne for Frp fra Møre og Romsdal

(SMP.NO): På VGs ferske fylkesmåling får Sp 18,2 prosent oppslutning, Ap 17,7, Høyre 17,3 og Frp 16,4.

Mandatfordeling ville med dette resultatet gitt de tre største partiene to mandater hver. Frp ville fått ett. Høyre har fått det siste mandatet, og Frp puster Høyre i nakken.

– Her ser vi at det er ekstremt tett løp, og at det er tett i toppen. Vi må stå på inn mot valget, sier Listhaug til VG.

Senterpartiet har i flere målinger den seneste tiden gått tilbake nasjonalt, men ikke så mye i Møre og Romsdal, viser VGs måling.

Rødt har 4,2 på målinga, SV 6,9 og MDG 5,7.

Høyres regjeringspartnere, KrF og Venstre sliter. KrF får 5,4 på målinga noe som er lavt til å være Møre og Romsdal. Venstre havner på fattigslige 2,5 prosent.

Sammenlignet mot stortingsvalget i 2017 går Rødt, SV, MDG og Senterpartiet tydelig fram. Det gjør også de minste partiene i kategorien «andre» (5,1 prosent til sammen).

Alle de andre partiene går tilbake. Sp går mest fram (4,6 prosentpoeng). Ap mest tilbake (5,6 prosentpoeng).

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.