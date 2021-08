Nyheter

– Eg blir rimeleg opptrekt over Frps utspel i RB, der ein prøver å gi inntrykka av at om berre kommunar sluttar å investere, så kan ein gi eldre den omsorg som trengst. Slik er det ikkje, seier Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal Aps førstekandidat til stortingsvalet.