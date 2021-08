Kompetansehub og kulturpark – sjekk dei spenstige planane for Reknes

Nyheter

Møre og Romsdal fylkeskommune ser for seg verdas første senter for sertifisering av berekraft, og vil samle kompetansemiljøa i Ålesund, Ørsta, Stranda, Volda og Kristiansund. Det nye senteret skal ligge på Reknes, vest for fylkeshuset. Saman med Molde kommune har Møre og Romsdal fylkeskommune planar om ein base for bygg-, eigedom- og anleggsbransjen lokalisert til Reknessenteret, vest for Fylkeshuset.